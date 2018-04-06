Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Yangında ağır yaralanan engelli çocuk hayatını kaybetti Haberi

Yangında ağır yaralanan engelli çocuk hayatını kaybetti Haberi

ölen çocuğun fotoğrafı

Engelli Çocuk Çatı Katı Hastane Çatı Dairesi Ağır Yaralı 

--arşiv-
-Yangın yerinden görüntü
-Ambulansa alınan yaralılardan görüntü
-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Yangın çıkan evinin içinden görüntü
-Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki dört katlı binada çıkan yangında alevler arasından ağır yaralı olarak kurtarılan 8 yaşındaki otizm hastası Egemen Kurt, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olay 31 Mart 2018 günü Gölcük Piyalepaşa Mahallesi 456. Sokak'ta bulunan dört katlı bir binanın çatı katında meydana gelmişti. Yangının çıktığı çatı dairesinde annesi Perihan Duran ile yakalanan 8 yaşındaki Egemen Kurt ağır yaralı olarak alevler arsından kurtarılmıştı. Yangında Perihan Duran'ın da aralarında olduğu 6 kişi ise dumandan etkilenmişti. Olayın ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılan minik Egemen, daha sonra Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmişti. Beyin ölümü gerçekleşen ve iç organları iflas eden Egemen Kurt, dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Annesinin ilk evliliğinden olan Egemen Kurt'un cenazesi yapılacak otopsinin ardından toprağa verilmesi bekleniyor.
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
'Birçok Kişinin Canını Yaktım' Dedi, İntihar Etti'Birçok Kişinin Canını Yaktım' Dedi, İntihar Etti
Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde YangınTaksim İlk Yardım Hastanesi'nde Yangın
Adana'da Kesilmiş At Ve Eşek Eti BulunduAdana'da Kesilmiş At Ve Eşek Eti Bulundu
Cenazede Akıl Almaz Olay!Cenazede Akıl Almaz Olay!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı