Yangına müdahaleye giden itfaiye ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı Haberi

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( KASTAMONU ) KASTAMONU



- Kastamonu’da Yukarı Elyakut Köyünde çıkan yangına müdahale etmek için giden itfaiye aracı, kavşak içerisinde otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Kastamonu’nun merkeze bağlı Elyakut Köyünde yangın ihbarı sonrası müdahale için yola çıkan Satı Sulamacı idaresindeki 37 EK 923 plakalı itfaiye aracı, Doğu Çevre Yolu Tosya Işıklı kavşağında Gökhan Özçelik yönetimindeki 34 EZ 2582 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın etkisiyle itfaiye aracı savrularak kavşakta bulunan trafik ışığına çarparak durabildi. Kazada itfaiye eri Emrah Güler ile kazaya karışan otomobildeki Muteber Özalp, Yeşim Özçelik ve Atilla Bora Özçelik yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. Bu sırada yoldan geçen Hasan Demir idaresindeki 37 TT 048 plakalı taksi, kaza yerinden yaralı Yeşim Özçelik ve oğlu Atilla Bora Özçelik’i alarak Kastamonu Devlet Hastanesine götürdü. Daha sonra olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında diğer yaralılar ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırdı. Yangına müdahaleye giden itfaiye aracının kaza yapması nedeniyle Yukarı Elyakut Köyüne başka itfaiye araçları sevk edildi. Kaza sırasında olay yerinde geçen ve kazaya tanık olan 37 TT 048 plakalı taksinin sürücüsü Hasan Demir, “Yangına giden itfaiye aracıyla otomobil kavşak içerisinde çarpıştı. Otomobil yeşil ışıkta geçti. Ben havalimanına yolcu almaya gidiyordum. Yolcumu iptal ettim, kazada yaralananları aracıma alıp hastaneye götürdüm. Yaralının bir tanesinin kafasından fazla kan akıyordu. Ambulansı beklemeden yaralıyı ben hastaneye yetiştirdim. Ben gittiğimde zaten ambulansta yeni çıkış yapmıştı. Kaza yapan otomobilin kapısı açılmadı, bu yüzden bir yaralıyı çıkartamadım. Araçtaki iki yaralıyı taksiye alıp hastaneye öyle gittim. Yenge hanımın kafasında kanama vardı, çocuğunda kolu kırılmıştı zannedersem” dedi.

Kaza hakkında bilgi veren İtfaiye Ekip Amiri İsmail Dur ise, “Yukarı Elyakut’ta yangın ihbarı vardı. Biliyorsunuz köylerimizde yangın olduğu zaman itfaiye müdahale ediyor. Bu yüzdende geçmede çok sıkıntılı oluyor. Bizde ihbarı alınca iki aracımızı yangına müdahale için çıkarttık. Sirenlerini çala çala gidiyor, biliyorsunuz yol üstünlüğü var aracımızın. Şoförümüz de sirenleri çaldığı için üstünlük kendisinin zannederek, aracın yol vereceğini zannetmiş. Hızını her ne kadar kavşağa girerken düşürse de itfaiye aracı geçerken diğer araçta hiç hızını düşürmeden, frene basmadan kavşağa girmiş. Bu yüzdende tatsız bir olay yaşandı. Gelip gördüğüm kadarıyla üç yaralı otomobilde var, bizde de bir itfaiye erimiz yaralı. Yaralılar hastaneye intikal ettirildi. Kazada otomobilde biraz maddi hasar var, bizim itfaiye aracımızda da hasar oluştu. Çünkü kazadan kaçarken direğe de çarpıyor. Maddi hasar olması önemli değil, hasar giderilir yeter ki arkadaşlarımızda bir şey olmasın. İnşallah yangında da önemli bir durum yoktur. Kaza yapınca diğer aracımızı yangına gönderdik. Çünkü yangın büyümüş, diğer itfaiye aracımızla yangına müdahale edeceğiz. İtfaiyede bizim hiç aracımız kalmadı, hepsini yangın yerine gönderdik. İnşallah cenabı Allah yardımcımız olur. Şuan bir ev yanıyormuş ama diğer evlere sıçrama durumu varmış” diye konuştu.



