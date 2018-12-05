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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yangına kovalarla müdahale - İSTANBUL

Yangına kovalarla müdahale - İSTANBUL

- İtfaiye personelinin Parkköy mahallesinde yanan kulübeye yaya olarak ulaşmaya çalışması - Deniz kenarındaki kulübenin yanması - İtfaiye personelinin kovalarla taşıdıkları suyla yangını söndürmeye çalışmasıYangına kovalarla müdahale - Silivri'de sahildeki kulübede çıkan yangını itfaiyeciler denizden kovalarla su taşıyarak söndürdüİSTANBUL (AA) - Silivri'de kulübe yangınına itfaiye ekipleri denizden kovalarla taşıdıkları suyla müdahale etti.Alınan bilgiye göre, Parkköy Mahallesi'nde deniz kenarına yakın kulübede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri olay yerine yürüyerek ulaştı.İlk olarak yangın tüpüyle yangına müdahale eden ekipler, daha sonra denizden kovalarla su taşıdı. Taşınan suyla müdahale edilen yangın söndürüldü.Vatandaşların kulübede bir kişinin yaşadığını ve içeride olabileceğini belirtmesi üzerine polis çağrıldı.Demir kesme aletiyle kilitli kapı açılırken, içeride kimsenin olmadığı anlaşıldı.

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