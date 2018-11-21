Yangına giden itfaiye aracına 'Park' engeli Haberi



- Eskişehir’de bir yangına müdahale etmek isteyen itfaiye ekipleri, park halindeki araçların çift taraflı kapattığı sokakta ilerleyemedi. Dün akşam saatlerinde Yenibağlar Mahallesi Hacıhüsnü Sokak üzerinde bir yangın ihbarını değerlendiren Eskişehir İtfaiyesi ekipleri, olay yerine intikal etmek yola çıktı. Yenibağlar mevkiine geldikten sonra adrese ulaşmak için ara sokaklara giren ekipler, Hacıhüsnü Sokakta beklemedikleri bir manzara ile karşılaştılar. Ekipleri, sokak üzerinde çift taraflı park eden araçlar yüzünden ihbar edilen adrese ilerleyemedi. İtfaiye aracının büyük olması, park edilen araçların arasından geçmesine engel olurken, Eskişehir İtfaiyesi ekipleri çaresiz bir şekilde araçlarından inerek, insanlara tek tek park halindeki araçların sahiplerini sordu. Kimseden olumlu dönüş alamayan itfaiye ekipleri, ilerleyemedikleri gibi geri geri sokaktan çıkmak zorunda kalarak farklı bir güzergahtan adrese gitmeyi denedi. Öte yandan yaşanan olay çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. (MK-KA-Y)

