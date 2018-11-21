Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yangına giden itfaiye aracına 'Park' engeli Haberi

Yangına giden itfaiye aracına 'Park' engeli Haberi

İtfaiyenin sokakta mahsur kaldığı görüntüler

( ESKİŞEHİR )- Sokak üzerinde park halindeki araçlar itfaiye ekiplerine geçit vermedi ESKİŞEHİR

Mahsur Kaldı Güzergah İtfaiye Aracı Yangına Müdahale 


- Eskişehir’de bir yangına müdahale etmek isteyen itfaiye ekipleri, park halindeki araçların çift taraflı kapattığı sokakta ilerleyemedi. Dün akşam saatlerinde Yenibağlar Mahallesi Hacıhüsnü Sokak üzerinde bir yangın ihbarını değerlendiren Eskişehir İtfaiyesi ekipleri, olay yerine intikal etmek yola çıktı. Yenibağlar mevkiine geldikten sonra adrese ulaşmak için ara sokaklara giren ekipler, Hacıhüsnü Sokakta beklemedikleri bir manzara ile karşılaştılar. Ekipleri, sokak üzerinde çift taraflı park eden araçlar yüzünden ihbar edilen adrese ilerleyemedi. İtfaiye aracının büyük olması, park edilen araçların arasından geçmesine engel olurken, Eskişehir İtfaiyesi ekipleri çaresiz bir şekilde araçlarından inerek, insanlara tek tek park halindeki araçların sahiplerini sordu. Kimseden olumlu dönüş alamayan itfaiye ekipleri, ilerleyemedikleri gibi geri geri sokaktan çıkmak zorunda kalarak farklı bir güzergahtan adrese gitmeyi denedi. Öte yandan yaşanan olay çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. (MK-KA-Y)
İlgili Foto Galeriler
Gaziantep'te korkutan tüp patlamasıGaziantep'te korkutan tüp patlaması
Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!
Antalya'da Hortum DehşetiAntalya'da Hortum Dehşeti
Bursa merkezli uyuşturucu operasyonuBursa merkezli uyuşturucu operasyonu
İçeriye Giren Polis Gözlerine İnanamadıİçeriye Giren Polis Gözlerine İnanamadı
Heyelan Otomobilleri YuttuHeyelan Otomobilleri Yuttu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı