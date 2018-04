Yangın sırasında hastanede olan bir aile yaşananları anlattı

-detaylar



- Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangın sırasında EMES hastası kızlarıyla birlikte 8. katta kalan bir aile yaşananları anlattı. Baba Mehmet Görgeç, “ Bizim hastamız yürüyordu ama yanımızda yatan bir hasta vardı. Onu kucakladığımız gibi can havliyle kendimizi dışarı attık. Alarm sesi duymadık” dedi.

Yaşadığı korku dolu anları anlatan anne ise gözyaşlarına hakim olamadı. Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangın sırasında içeride olan bir aile o anları anlattı. Yangın sırasında, EMES hastası olan kızlarıyla birlikte hastanenin 8. katındaki hasta odasında olduklarını söyleyen aile, “Alarm sesi duymadık, yangın var dediler biranda kendimizi dışarı attık” dedi.

EMES hastalığı tanısı konulan kızı Büşra Görgeç'in tahlilleri hakkında bilgi almak istediğini söyleyen Mehmet Görgeç, “Tahlillerde son aşamaya gelmiştik. EMES tanısı koymuştu hocamız. Onun araştırılması yapılıyordu. Tahlillerle ilgili hiç bir şey söylemiyorlar bilmiyoruz. Kayboldu mu kaybolmadı mı, yandı mı tahliller hiç bir bilgimiz yok. Bunlarla ilgili bilgi almak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Yangın anında alarm çalmadığını söyleyen Görgeç, aynı odada kaldıkları bir hastayı kucaklayarak 8. kattan aşağıya indirdiğini anlattı. Görgeç, “Hastanedeydim yangın çıktığında. Hastanede bir anda yangın var dediler. Bizim hastamız yürüyordu ama yanımızda yatan bir hasta vardı. Onu kucakladığımız gibi can havliyle kendimizi dışarı attık. Alarm sesi duymadık. 3 tane asansör vardı. 1 haftadır 2 asansörde arıza vardı” ifadelerini kullandı. Yaşananları anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan anne Fadime Görgeç ise, “8. kattaydık. Panikle çocuğumuzu aldık kaçtık. Çok duman içerisindeydi içerisi. Panik anında çocuğum ve yaşlı teyzeyle birlikte kaçtık. Alarm çalmadı, biz duymadık” diye konuştu.

