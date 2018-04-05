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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yangın paniğe neden oldu, bebeğini alan dışarı fırladı İzle

Yangın paniğe neden oldu, bebeğini alan dışarı fırladı İzle

Panik halinde binadan çıkan vatandaşlar

Bebek Kamera Nadan Oğlan Sağlık Ekipleri 

-Binadan bebekleri ile çıkan vatandaşlar
-Ağlayan vatandaşlar
-Çocuk ve vatandaşların binadan tahliyesi
-Kadının binaya girmeye çalışması
-Yanan daireden görüntü
-İtfaiyenin gelişi
-Yangına müdahale
-Ambulansın içerisinde kontrol edilen vatandaşlar

( İSTANBUL )- İkamette çıkan yangın paniğe neden oldu İSTANBUL

- Ataşehir’de bir binanın üçüncü katında çıkan yangın büyük paniğe neden olurken, binada bulunan bazı vatandaşlar, bebeklerini alarak binadan son anda çıktı. Yangında yaşanan panik ve ağlayan vatandaşlar görüntülere yansıdı. İçerenköy Mahallesi Karaoğlan Sokak içerisinde bulunan 5 katlı bir binanın 3’üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşlar yangının hemen ardından binayı terk etmeye başladı.
Bebeklerini alarak dışarı çıkan vatandaşların panik hali kameralar tarafından kaydedildi. Bir ara eşinin içerde kaldığını düşünen bir kadın ise binaya girmeye çalıştı. Kadın vatandaşlar tarafından engellendi. Vatandaşların sokaktaki endişeli bekleyişi sürerken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale etti. Merdiveni açan itfaiye erleri yangına kısa sürede müdahale etti. Binadan çıkan vatandaşlar ise ambulansta sağlık ekipleri tarafından kontrol edildi. Yangın itfaiyenin çalışmaları sonucu diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.
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