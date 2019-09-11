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11 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yangın gözetleme kulesine ayı dadandı

Yangın gözetleme kulesine ayı dadandı

-amatör kamera-

Amatör Kamera Kamera Oğlan Amatör Cep Telefonu 

-GÖZETLEME KULESİ
-BOZ AYI
-AYIYA KONUŞAN KULE GÖREVLİSİ
-DETAYLAR

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Yaylacık yangın gözetleme kulesi bahçesine dadanan boz ayı cep telefonu ile kaydedildi. "Kocaoğlan" diye ayıya seslenen Tavşanlı Orman İşletme yangın gözetleme kule görevlileri, daha sonra kendi aralarında "Selfie yapalım mı?" diyerek şakalaşıyor. Yangın gözetleme kule görevlileri, ayının kule bahçesindeki elmaları sık sık gelip yediğini ve daha sonra gözden kaybolduğunu, kendilerine zarar verecek şimdilik bir durum olmadığını ifade etti.

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