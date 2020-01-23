Yangın çıkan kahvehanede tavla ve okeyi bırakmayarak oyuna devam ettiler Haberi

-İtfaiye erlerinden görüntü

-Söndürme ve inceleme çalışmasından farklı açılarda detay

-Yunus polislerinin sokaktan ayrılmasından görüntü

-İtfaiye araçlarından görüntü

-Kahvehaneden görüntü

-Kahvehane içerisinde duman varken oyun oynayan vatandaşlardan görüntü

-Vatandaşların muhabiri yanına çağırması

-İtfaiye erinin içeride kontrol yapmasından detay

-Kahvehanede duman bulunmasına rağmen içeriye giren vatandaşlar

-Vahap Gedik röp



( DENİZLİ )- Yanan kahvehanede oyunlarını bırakmaya kıyamadılar- Denizli’de bu kadar ‘rahatlıkta’ olmaz dedirten yangın görüntüsü DENİZLİ



- Denizli’de bir kahvehanenin bodrumunda çıkan yangında bu kadar rahatlık da olmaz dedirten görüntüler ortaya çıktı. Bodrumu yanan kahvehanedeki müşteriler yangına rağmen keyiflerinden ödün vermeyerek oynadıkları tavla ve okey oyunlarına devam ettiler. İlginç olay, Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi 854 Sokak üzerinde ki bir kahvehanenin bodrum katında meydana geldi. İddialara göre, bodruma atılan bir sigara izmaritinden dolayı alt katta depolanan kağıtlar tutuştu. Yangının ardından kahvehane ve bulunduğu bina kısa sürede dumanlar içinde kaldı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Bu sırada olayı görüntüleyen basın mensuplarının kamera ve fotoğraflarına yansıyan görüntüler ise bu kadar rahatlık olmaz dedirtti. Yangın öncesi içeride tavla ve okey oynayan müşteriler yangına rağmen yerlerinden kalmayarak söndürme çalışmaları devam ederken oyunlarına devam ettiler. Müşterilerin bazıları yangına rağmen oyunlarını yarıda bırakmayarak hiçbir şey olmamış gibi oyunlarını sürdürdüler. “Oyun oynamaya devam ettiler eksilmesin diye” Olayı görüntüleyen bir basın mensubunun tavla oynayanlara yönelttiği ‘içeride duman var yangın hale sürüyor siz tavla oynuyorsunuz?’ sorusunu ise tavla oyuncuları “Gel otur gel yangın bitti onun için devam ediyoruz. Yangından kalma duman var, tehlike yok. Ama söndü tehlike kalmadı” diye cevaplandırdı. Olayı gördü tanığı Vahap Gedik ise yangına rağmen içerdekilerin oyunu yarım bırakmadıklarını kaydederek, “Sigara içmek için, çıkan birisi oraya sigara atmış, orada kartonlar vardı. O tutuşmasıyla birden alev aldı, söndürmeye çalıştık ama söndüremedik. Oyun oynamaya devam ettiler eksilmesin diye, devamlı oynadılar yani, tam duman içeriyi bastıktan sonra millet dışarıya çıktı, biz bağırdıktan sonra öyle çıktık. Yoksa çıkmıyorlardı, oyunu terk etmiyorlar alev almasıyla içerisi duman oldu” dedi.

Polisle müşteriler arasında güldüren diyalog Olay yerindeki polis ekiplerinin yangının çıktığı kahvehaneye girmek isteyen müşterilere ‘Tama şu duman bir dağılsın işler bitsin öyle içeri girersiniz’ diyalogu ise hem düşündürdü hem de güldürdü. Yangın yaklaşık 15 dakikalık müdahalenin ardından söndürüldü.



loading...