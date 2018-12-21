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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Yangın çıkan evdeki 3 yaşındaki çocuk öldü - TOKAT

Yangın çıkan evdeki 3 yaşındaki çocuk öldü - TOKAT



: - Yangın yerinden detaylarTOKAT (AA) - Tokat 'ta bir evde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.Kaleardı Mahallesi Dikmenler Caddesi'nde Serdar Süsoy'a ait iki katlı evin üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.Yangının söndürülmesinin ardından eve giren itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri, 3 yaşındaki Yağız Efe Süsoy'un yaşamını yitirdiğini belirledi.Yangın sırasında küçük çocuğun evde yalnız olduğu öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangına Müdahale 

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