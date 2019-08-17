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17 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yangın çıkan evde yaralanan genci komşuları kurtardı

Yangın çıkan evde yaralanan genci komşuları kurtardı

İTFAİYE EKİPLERİ

İlk Müdahale Hastane Akalan Naat Sağlık Ekipleri 

-OLAY YERİ
-VATANDAŞLAR
-POLİS EKİPLERİ
-RÖPORTAJ

( BOLU )- Banyo yaptığı sırada yangın çıkan evde olan genç yaralı kurtuldu BOLU

- Bolu’da, 5 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangına banyoda yakalanan ve evde yalnız yaşayan Emre Ölmez’i komşuları kurtardı. Yangında ağır yaralanan genç tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 21.30 sıralarında Beşkavaklar Mahallesi Zanaat Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın bodrum katında yalnız yaşayan Emre Ölmez isimli gencin evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında banyoda olan Ölmez’in evinden dumanlar çıktığını gören komşuları evin kapısını kırarak içeri girdi. Alevlerin arasında kalan ve vücudunda yanıklar oluşan genci komşuları battaniyeye sararak dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu evde çıkan yangın söndürüldü. Yangında yaralanan Emre Ölmez ise, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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