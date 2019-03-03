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03 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Yangın çıkan evde mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı (2) - ADANA

Yangın çıkan evde mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı (2) - ADANA

- Yangın çıkan binanın dış görüntüsü - Kurtarılan yaralıların ambulansa alınması - Kurtarılan çocuklara yakınlarının sarılması - Bir annenin ve çocuğunun yaşadıklarını anlatması - Bir babanın yaşadıklarını anlatmasıYangın çıkan evde mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı - Adana 'da bir apartmanın dördüncü katında çıkan yangında mahsur kalan 4'ü çocuk 5 kişi itfaiye ve vatandaşlar tarafından kurtarıldıADANA (AA) - Adana 'nın Seyhan ilçesinde bir apartmanın dördüncü katında çıkan yangında mahsur kalan 4'ü çocuk 5 kişi kurtarıldı.Pınar Mahallesi'nde 12 katlı apartmanın 4'üncü katında oturan Atilla ve Güler Adakoğlu çiftine ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında Güler Adakoğlu, hastalıktan dolayı yatağa bağlı olan eşi Atilla Güler'i kendi imkanlarıyla daireden çıkaramayınca yardım istedi.Öte yandan, binanın 6'ncı katındaki dairede de 4 çocuk mahsur kaldı.Atilla Adakoğlu ile 4 çocuk olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından binadan çıkartıldı.Dumandan etkilenen Adakoğlu ile çocuklara olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti.Çocuklar ayakta yapılan tedavinin ardından ailelerine teslim edildi, Adakoğlu ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.Yangın sırasında dışarıda bulunan bir anne, kızının kendisini telefonla arayıp, "Anne boğuluyoruz, bize ne olacak" dediğini anlattı.Çocuklardan biri ise yangın sırasında panikle anahtarı düşürdüğünü, ortamın karanlık olduğunu, daha sonra vatandaşların gelip kendisini ve kardeşini kurtardığını söyledi.

Polis ve itfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırması sürüyor.

Hastalık Mahsur Kaldı Hastane Nadan 

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