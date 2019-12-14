Yangın çıkan evde ağır hasar oluştu - ADANA

- Yüreğir'de ev yangını - Yanan iki katlı evin cep telefonu ile görüntülenmesi - Bir itfaiye görevlisinin yanan evin içinde soğutma çalışması yapması - Yanan evden çıkarılan eşyalar - Ev sahibi Osman Kılıç'ın konuşması - Osman Kılıç ve yakınlarının harabeye dönen evin iç bölümlerinde gezmesi - Çevredeki vatandaşların evde temizlik yapması Adana 'da yangın çıkan evde ağır hasar oluştuADANA (AA) - Adana 'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucu ağır hasar meydana geldi.Kiremithane Mahallesi'nde, Osman Kılıç'a ait iki katlı evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Bu sırada evde bulunan Kılıç, ailesiyle binayı terk ettikten sonra durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin 2 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.Kılıç, yaptığı açıklamada, evlerinin kullanılamaz hale gelmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
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