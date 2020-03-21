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21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Yangın çıkan apartmanda mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye kurtardı - BOLU

Yangın çıkan apartmanda mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye kurtardı - BOLU

- Yangın çıkan apartmanda mahsur kalma - Olay yerinden görüntüler - Balkonda mahsur kalan vatandaşların kurtarılmasıBOLU (AA) - Bolu 'da 5 katlı apartmanın garajında çıkan yangında duman nedeniyle mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Çıkınlar Mahallesi Çıkınlar Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın garajında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Dumanı fark eden bina sakinleri itfaiyeden yardım istedi.Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürdü.Yoğun duman yüzünden binanın üçüncü katında mahsur kalan yaşlı kadın ile 2 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.Mahsur kalan 3 kişi merdivenli ve sepetli itfaiye aracıyla kurtarıldı.Dumandan etkilenenlere sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Yaşlı Kadın İtfaiye Aracı Sağlık Ekipleri 

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