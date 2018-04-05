Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yangın anında hastane içindeki panik kamerada

Yangın anında hastane içindeki panik kamerada

Hastane içinde yaşanan panik

Hastane Kamera Osmanpaşa 

-Hastaların tahliyesi
-Dumandan etkilenen müdahale
-Detaylar

( İSTANBUL )- Hastalar sedyeler üzerinde böyle tahliye edildi İSTANBUL

- İSTANBUL

Gaziosmanpaşa'daki Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın anında hastane içinde yaşanan panik anları kamaralara yansıdı. Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın sonrası hastaların taliye edilmesine çalışırken o anlarda büyük panik yaşandı. Sedye üzerindeki hastalar koşuşturma halinde çıkarılırken büyük bir panik yaşandı. Kameralara yansıyan o anlarda çalışanların ve vatandaşların panik içerisinde hastaları çıkardıkları görülüyor. Bu sırada hasta yakınlarının da yakınlarına ulaşmaya çalışarak bilgi almaya çalıştıkları görülen görüntülerde dumandan etkilenen bir kişiye ise müdahale edildiği görülüyor.
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde YangınTaksim İlk Yardım Hastanesi'nde Yangın
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı