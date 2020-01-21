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21 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Yangın alarmı devreye girdi, hastanede kısa süreli panik yaşandı

Yangın alarmı devreye girdi, hastanede kısa süreli panik yaşandı

yangın sırasında panik görüntüleri

Hastane Bild Alarm Sistemi Trol 

-hastaların tahliyesi
-hastaneden detay

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde özel bir hastanede yangın ihbarı üzerine olay yerine Jandarma Asayiş Timi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat itfaiye birimine bağlı İtfaiyeler ve TEDAŞ ekipleri sevk edildi. Yangın hastane görevlileri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda büyümeden söndürüldü.Yapılan incelemede hastanenin ara katında bulunan sistem odasında klima kablolarının tutuşması sonucu yangın alarm sistemi devreye girdiği belirlendi. Hastanede yatarak tedavi gören 40 civarında hasta ve personel hastane dışına ve yangından etkilenmeyen diğer katlara sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken maddi hasar meydana geldiği bildirildi.
Hastaneden yapılan açıklamada saat 09.15 sıralarında hastanenin tesisat katında yapılan rutin kontroller ve teknik çalışma esnasında otomatik yangın söndürme alarm sistemi devreye girdiği ve sağlık hizmetlerimizde herhangi bir aksamanın söz konusu olmadığı bildirildi.
olmamıştır.
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