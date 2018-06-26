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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Yangın 25 dönümlük arpa tarlasını küle çevirdi

Yangın 25 dönümlük arpa tarlasını küle çevirdi

itfaiyenin alevlere müdahalesi

Polis Ercek Polis Ekipleri Yangına Müdahale Trol 

-soğutma çalışması
-vatandaşların küle dönen başakları kontrolü
-vatandaşların yangını anlatması

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 25 dönümlük tarlada çıkan yangın, hasat edilmeyi bekleyen arpayı küle çevirerek sahibinin 1 yıllık emeğinin boşa gitmesine neden oldu. Edinilen bilgiye göre, yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle ilçeye bağlı Türk Bağları mevkiindeki 25 dönümlük arpa tarlasında başladı.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, kısa sürede tarlanın tamamını sardı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı ile bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Uzun süren çalışmanın sonucunda alevler, yanan tarlanın yanındaki arazilere sıçramadan kontrol altına alındı. Vatandaşlar ise, yangının tarlanın alt kısmında başladığını belirterek, yanan alanın 25 dönüm olduğunu söyledi.

Vatandaşlar, yangının söndürülmemesi halinde 300 dönümlük bir alanın da alevlere teslim olacağının altını çizdi. Yangının, ısınan hava nedeniyle tarladaki cam kırıklarının mercek görevi görmesi sonucu çıktığı ihtimali üzerinde durulurken polis ekipleri olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
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