20 Dakika Hakkında

Başrollerinde Tuba Büyüküstün ve İlker Aksum'un yer alacağı 20 Dakika dizisi, hikayesini Kaçış Planı (The Next Three Days) filminden alıyor. Dizide, mutlu bir evlilikleri olan çiftin hayatları, kadının işlemediği halde bir cinayetle suçlanarak hapise girmesiyle altüst olması anlatılıyor. Her hafta yükselen bir tempoya sahip olacak dizide, koca, karısının bu cinayeti işlemediğinden emindir ve ipuçlarının peşinden koşar.

-- Röportaj( İZMİR )- Küle dönen emeğini gözyaşlarıyla anlattı- İzmir’deki orman yangınında evi, tavukları ve ağaçları kül oldu İZMİR- İzmir’de Pazar günü başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle Karabağlar’dan Seferihisar ile Menderes’e sıçrayan orman yangını bazı vatandaşların evlerini ve bahçelerini 20 dakikada küle çevirdi. İzmir’in Karabağlar ilçesinde 18 Ağustos Pazar günü başlayan ve yaklaşık 500 hektar ormanlık alana zarar veren yangın, hala kontrol altına alınamazken, yangında evlerini, kümes hayvanlarını ve meyve ağaçlarını köylüler, küle dönen emekleri karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. Seferihisar’a bağlı kırsal Eski Orhanlı Mahallesinde evi, 200’e yakın tavuğu ve meyve ağaçları küle dönen 63 yaşındaki Hasan Poyraz, 20 yıllık emeğinin 20 dakikada küle döndüğünü söyledi.Yangın, evinin bulunduğu bölgeye ulaştığında hiçbir şey almadan evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını ifade eden Poyraz, “Ceviz, zeytin, üzüm gibi çok sayıda meyve ağacını kendi ellerimle diktim. Jandarma, evleri tahliye etmemiz gerektiğini anons ettikten sonra her şeyi bırakıp çıktık. Yangını ancak karşıdan seyredebildim, hiçbir şey yapamadım. Gözümün önünde her şeyim yandı” dedi.“20 yıllık emeğimiz kül oldu” 3 gündür süren yangının bir an önce sönmesini temenni eden Poyraz, “Mağduruz, umarım yetkililer bize destek olur. Ömür gitti, artık burada bu yeşilliği bir daha göremem. Allah kimseye böyle bir acı göstermesin. 20 yıllık emeğimiz kül oldu” diye konuştu.