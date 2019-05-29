Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yanan tırdan son anda kurtuldu Haberi

Yanan tırdan son anda kurtuldu Haberi

Yanan tırdan görüntü

Yakıt Deposu Sağlık Ekipleri 

-Yapılan müdahale

( VAN ) VAN

- Van'ın Edremit ilçesinde, yol kenarında içinde su vanası bulunan depoya çarparak alev alan tırın sürücüsü yaralı kurtuldu. Edinilen bilgiye göre kaza, Gürpınar-Gevaş karayolu üzerinde bulunan Köprüler Mahallesi'nde meydana geldi. Gürpınar ilçesinden Gevaş istikametine seyreden Salih Harmancı yönetimindeki 12 AR 630 plakalı tır, Edremit ilçesinin Köprüler Mahallesi Kavşağı'nda yol kenarında içinde su vanası bulunan depoya çarparak durdu. Sürücü Harmancı, çarpmanın etkisiyle alev alan tırdan yaralı halde kendi imkanlarıyla güçlükle çıktı. Kazadan kısa süre sonra tırın yakıt deposu büyük gürültüyle patladı. Mahalle sakinlerinin olay yerinden uzaklaştırdığı Harmancı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İhbar üzerine, bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Jandarma ekipleri de çevrede güvenlik tedbiri aldı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı