Yanan tırdan son anda kurtuldu Haberi

-Yapılan müdahale



( VAN ) VAN



- Van'ın Edremit ilçesinde, yol kenarında içinde su vanası bulunan depoya çarparak alev alan tırın sürücüsü yaralı kurtuldu. Edinilen bilgiye göre kaza, Gürpınar-Gevaş karayolu üzerinde bulunan Köprüler Mahallesi'nde meydana geldi. Gürpınar ilçesinden Gevaş istikametine seyreden Salih Harmancı yönetimindeki 12 AR 630 plakalı tır, Edremit ilçesinin Köprüler Mahallesi Kavşağı'nda yol kenarında içinde su vanası bulunan depoya çarparak durdu. Sürücü Harmancı, çarpmanın etkisiyle alev alan tırdan yaralı halde kendi imkanlarıyla güçlükle çıktı. Kazadan kısa süre sonra tırın yakıt deposu büyük gürültüyle patladı. Mahalle sakinlerinin olay yerinden uzaklaştırdığı Harmancı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İhbar üzerine, bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Jandarma ekipleri de çevrede güvenlik tedbiri aldı.

