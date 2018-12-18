Yanan tırdan geriye hurda yığını ve ölen sürücünün elbiseleri kaldı Haberi

-Yanan tırın görüntüsü

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( ARTVİN )- Tır sürücüsü de yanan tırın içinden çıkamayarak hayatını kaybetti ARTVİN



- Artvin'in Hopa ilçesinde kontrolden çıkıp, yapımı süren viyadüğün ayağına çarparak alev alan tırın sürücüsü yanarak hayatını kaybetti. Yanan tırdan geriye hurda yığını kaldı. Kaza, dün gece Borçka-Hopa istikameti Cankurtaran Tüneli çıkışında meydana geldi. Ahmet Taş yönetimindeki tır, kontrolden çıkarak karayolunda inşaatı süren viyadüğün ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle tomruk yüklü tır alev aldı. Tır yangınına itfaiye ekipleri müdahale ederken, tır sürücüsü Taş kazada yanarak hayatını kaybetti. Taş'ın cenazesi, Hopa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. (ZA-ÖS-Y)

