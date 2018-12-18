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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Yanan tırdan geriye hurda yığını ve ölen sürücünün elbiseleri kaldı Haberi

Yanan tırdan geriye hurda yığını ve ölen sürücünün elbiseleri kaldı Haberi

Kaza yerinden görüntü

Cenaze Trol 

-Yanan tırın görüntüsü
-Vatandaşlar ile röp
-detaylar

( ARTVİN )- Tır sürücüsü de yanan tırın içinden çıkamayarak hayatını kaybetti ARTVİN

- Artvin'in Hopa ilçesinde kontrolden çıkıp, yapımı süren viyadüğün ayağına çarparak alev alan tırın sürücüsü yanarak hayatını kaybetti. Yanan tırdan geriye hurda yığını kaldı. Kaza, dün gece Borçka-Hopa istikameti Cankurtaran Tüneli çıkışında meydana geldi. Ahmet Taş yönetimindeki tır, kontrolden çıkarak karayolunda inşaatı süren viyadüğün ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle tomruk yüklü tır alev aldı. Tır yangınına itfaiye ekipleri müdahale ederken, tır sürücüsü Taş kazada yanarak hayatını kaybetti. Taş'ın cenazesi, Hopa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. (ZA-ÖS-Y)
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