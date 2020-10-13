-olay yerinden görüntü



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Bursa-İzmir yolunda meydana gelen kazada bir TIR yanarak tamamen kül oldu. Yangın söndürme çalışmaları sırasında araç sürücüsü yanan TIR´ına son kez baktı. Edinilen bilgiye göre, Balıkesir-İzmir çevreyolunda meydana gelen kazada duran kamyona arkadan çarpan TIR alev aldı. Şehrin hemen her yerinden görünen dumanlara karşı itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Kerim Aytekin idaresindeki 45 ACR 391 plakalı tır, Bursa-İzmir çevre yolu diş hastanesi mevkisinde emniyet şeridinde park halindeki 07 ABF 43 plakalı kum yüklü kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle yakıt deposu patlayan ve yola dökülen tırda yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yol, trafik polisleri tarafından trafiğe kapatılırken, araçlar alternatif yollara yönlendirildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi. Tırın şoförü Aytekin, büyük üzüntü yaşayarak yangının söndürülmesini izledi. Aytekin, "Solumdan başka bir araç geçince bende kenarda duran araca çarptım. Depo patlamış. Telefonumda kaldı içeride, kimseye ulaşamadım. TIR'ın üzerinde fabrika malzemeleri vardı" dedi.

(TS-BD-



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