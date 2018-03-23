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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Yanan TIR’dan canını son anda kurtardı

Yanan TIR’dan canını son anda kurtardı

Yaralının genel görüntüsü

Polis Bild Kaldırımlar Sağlık Ekipleri 

-Yaralının sedyeye bindirilmesi
-Yaralının ambulansa bindirilmesi
-Aracın yanarken genel görüntüleri
-İtfaiye ekiplerin soğutma çalışmalarından genel görüntüler
-Araçtan genel görüntüler
-Olay yerinden genel görüntüler

( ADANA )- Adana’da seyir halindeki TIR yanmaya başlarken sürücü kaldırımlara vurarak aracını durdurup son anda ölmekten kurtuldu ADANA

- Adana’da bir tır sürücüsü seyir halindeyken aracı henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başlarken, vücudunun çeşitli yerlerinde yanık olan sürücü aracı durdurup son anda canını kurtardı. Olay, Seyhan İlçesi Şakirpaşa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen sürücü seyir halindeyken aracı bir anda alev aldı. Sürücü yaklaşık 50 metre kadar yanan araçla ilerleyerek kaldırıma çarparak durabildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yanmış bir şekilde araçtan inen sürücü çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşlar ise durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsı Çukurova Üniversitesi Adana Balcalı Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün tedavisi devam ederken, durumun ağır olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri ise aracı kısa sürede söndürürken, yangının çıkış nedenini araştırmaya devam ediyor.
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