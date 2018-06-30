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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Yanan piknik tüpünde unutulan pişmekte olan yemek az daha faciaya sebep oluyordu

Yanan piknik tüpünde unutulan pişmekte olan yemek az daha faciaya sebep oluyordu

İtfaiye’nin eve pencereden girmesine ve müdahalesine ait detaylar

( BALIKESİR ) BALIKESİR


- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, piknik tüpünde unutulan yemek az daha evi yakıyordu. Alınan bilgiye göre, 150 Evler Mahallesi Atatürk Bulvarı Recep Bey Apartmanı'nda bir daireden dumanlar geldiğini gören mahalle sakinleri durumdan itfaiyeyi haberdar etti. Olay yerine kısa sürede ulaşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekipler, evin penceresine merdiven uzatarak evin içine girdi. Ekipler yangına sebep olmak üzere olan piknik tüpüne müdahale etti. Alevlerin yerde bulunan lpg tüpüne ulaşmaması faciayı önledi.
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