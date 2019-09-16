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16 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Yanan otomobili itfaiye gelene kadar hortumla söndürdü

Yanan otomobili itfaiye gelene kadar hortumla söndürdü

-Olay yeri detay ve genel görüntü

( İZMİR ) - İZMİR

Polis Araç Yangını Cesar Kışla Yangına Müdahale 


- İzmir’in Menemen ilçesinde çıkan araç yangınını ülkesinde itfaiye personeli olarak görev yapan yabancı uyruklu vatandaş, itfaiye ekipleri gelene kadar yangına hortumla müdahale ederek alev alev yanan aracı söndürdü. Olay, saat 18.30’da Menemen’e bağlı İsmet İnönü mahallesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı park halindeki ve üzerinde plaka bulunmayan bir araç aniden alev aldı. Çevredekiler müdahale etmeye kalksa da patlama korkusundan dolayı yanan araca yaklaşamadılar. O sırada bölgeden geçen yabancı uyruklu Muhammed Ömer isimli vatandaş kahveden çekilen hortumla arabaya su tutmaya başladı.
Kendisinin iddiasına göre, ülkesinde itfaiye personeli olarak çalışan Ömer, alevlerden kendisini korumak için kafasına bir miktar su tuttuktan sonra arabaya iyice yaklaşarak müdahale etmeye başladı.
İtfaiye ekipleri olay yerine gelen kadar çevredekilerin şaşkın bakışları arasında alev alev yanan otomobili kendi çabalarıyla söndürdü. Tek başına söndürdü alkış aldı Çevrede yangını izleyen vatandaşların şaşkın bakışları arasında yangına müdahale eden yabancı uyruklu Muhammed Ömer, cesaretinden dolayı vatandaşlardan alkış aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını soğutma çalışmaları yaptı. Şüpheli yangınla ilgili polis inceleme başlattı. (AE-Mİ-
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