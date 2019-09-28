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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yanan otomobili balkondan su dökerek söndürmeye çalıştılar - BARTIN Haberi

Yanan otomobili balkondan su dökerek söndürmeye çalıştılar - BARTIN Haberi

- Otomobilin yanışı esnasında balkondan su atılarak söndürme çalışması - İtfaiyenin olay yerine gelişi - Bartın 'da park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldiBARTIN (AA) - Bartın 'da park halindeyken yanan otomobili, apartman sakinleri balkondan su dökerek söndürmeye çalıştı.Hürriyet Mahallesi Öğretmenler Sitesi mevkisinde, park halindeki otomobil bir anda alev aldı.Mahalledeki 5 katlı binanın önünde yanan ve Recep Özdemir'e ait olduğu öğrenilen otomobilden çıkan dumandan etkilenen apartman sakinleri, balkonlara çıkarak yangını söndürmeye çalıştı.Binanın 4. ve 5. katındaki apartman sakinleri, yanan otomobilin üzerine balkondan kovalarla su döktü.Vatandaşların alevlerin büyümesini önlediği yangın, durumun bildirildiği itfaiye ekiplerince söndürüldü.Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

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