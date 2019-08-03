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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yanan otobüsün şoförleri tutuklandı

Yanan otobüsün şoförleri tutuklandı

ŞOFÖRLERİN ADLİYEDEN ÇIKARILMALARI

Jandarma Karakolu Jandarma Yolcu Otobüsü Otobüs Firması Otobüs Şoförü 

--ARŞİV-

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir’in Gökçeyazı Mahallesinde yolcu otobüsünün yanması sonucunda biri çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği olay sonrası gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen otobüs şoförü ile araçtaki ikinci şoför tutuklandı. Balıkesir-Edremit kara yolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde özel bir otobüs firmasına ait 06 LK 794 plakalı yolcu otobüsünde çıkan yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan araç sürücüsü N.D (48) ve ikinci şoför H.H'nin (41) jandarma karakolundaki işlemleri tamamlanarak İvrindi Adliyesine sevk edildi. İki şoför de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kepsut cezaevine gönderildi.
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