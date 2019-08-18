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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Yanan ormanlık alan tekrar ağaçlandırılacak İzle

Yanan ormanlık alan tekrar ağaçlandırılacak İzle

Orman Bölge Müdürünün Konuşması

Orman Yangınları Jandarma İş Makinesi Ormanlı Orman Yangını 

-Arşiv görüntüler

( KÜTAHYA -ÖZEL) KÜTAHYA

- Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Eğriöz köyü yakınlarında yanan ormanlık alanın tekrar ağaçlandırılacağı bildirildi.
Kütahya Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, bölgenin Mart ayına kadar bölgenin tekrar yeşillendirileceğini söyledi.

Kayım, “Kütahya Orman Bölge Müdürülüğümüze ait sınırlarda 12 Ağustos Pazartesi günü çıkan orman yangını, kısa sürede müdahalemiz ve gece yarısı yoğun çalışmamız neticesinde gece yarısı itibari ile kısmen kontrol altına alınmıştı. Bu çok fazla bir zarara neden olmadan biz bunu kontrol altına aldık ve gece yarısı itibari ile de iş makinesi ve arazözlerimizin çalışmaları sonucunda sabah saatlerinde de hiç bir tehdit oluşturmayacak şekilde çevirmiştik” dedi.
Yüksek sıcaklıklar nedeni ile bu tür yangınları beklediklerinden bahseden Adnan Kayım, “Geçtiğimiz haftalarda etkili olan yüksek sıcaklıklar nemlerin düşük olması ve rüzgarlar orman yangınlarını tetikleyen faktörlerdi. Burada vatandaşlarımızın çok dikkatli olması gerekiyordu. O gece enerjisi çok büyük şiddetli bir yangındı ancak zamanında müdahale ile büyük bir alana sirayet etmeden kısa sürede etrafı tutuldu. Burada diğer kamu kurumlarımızın desteği, orman köylülerimizin, vatandaşlarımızın bizlere vermiş olduğu destek sayesinde kontrol altına alındı. Yangının başladığı saatten itibaren Kütahya valimiz, Orman genel müdürü ve yardımcılarımızın sürekli yanımızda bulunarak bizlere destek verdiler” diye konuştu.
Çıkış nedeni ile ilgili olarak ise soruşturmanın devam ettiğini söyleyen Kayım şunları kaydetti: “Çıkış nedeni ile ilgili olarak net bir şey yok ancak hem jandarma ekipleri hemde orman teşkilatlarımızca araştırılıyor. İlk etap da 80 hektarlık bir alanda etkili olduğunu düşünüyorduk ancak araştırmalarımız neticesinde 60 hektarlık alanda yangının etkili olduğunu gördük. Biz burası ile ilgili olarak sahanın rehabitesi için öncelikle yanan alandaki metaryalleri oradan çıkartacağız ve mart ayına kadarda fidanlar ile yeşillendireceğiz ve eskisinden daha güzel bir orman tesis edeceğiz.”
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