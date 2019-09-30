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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Yanan kerpiç evde yaşlı çiftin feci ölümü

Yanan kerpiç evde yaşlı çiftin feci ölümü

Söndürme çalışmaları tamamlanan yanan evden görüntü

İş Makinesi İtfaiye Aracı Yaşlı Adam Yaşlı Çift Yükselen 

-Farklı açılardan görüntüler, adrese gelen iş makinesinin çalışması
-Yangında ölen çiftin bir yakını ile komşuları ile röportajlar
-Evin önünde bekleyen itfaiye aracı, görevliler ve vatandaşlar

( KONYA ) KONYA

- Konya'nın Beyşehir ilçesinde, tek katlı kerpiç evde çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Emen Mahallesi mezarlık mevkisinde tek katlı kerpiç evde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri gören komşuların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen evde inceleme yapan itfaiye ekipleri, 80 yaşındaki Ahmet Korucu ile 79 yaşındaki eşi Ayşe Korucunun yanmış cesediyle karşılaştı. Yangında hayatını kaybeden yaşlı çiftin cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangın sırasında yardım isteyen yaşlı çift kurtarılamadı Mahalle sakinleri, yangını görüp geldiklerinde henüz çiftin sağ olduğunu, el uzatarak yardım istediğini ancak eve yükselen alevler nedeniyle giremediklerini belirterek, çiftin cenazesinin birinin salondan, diğerinin ise farklı bir odadan çıkarıldığını, yangında ölen yaşlı adamın ise ailzheimer hastası olduğunu belirtti.
İtfaiye ve jandarma ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.
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