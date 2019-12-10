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10 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Yanan kamyonette küle dönmüş erkek cesedi bulundu Haberi

Yanan kamyonette küle dönmüş erkek cesedi bulundu Haberi

Olay yerinden görüntüler

Cumhuriyet Savcısı Olay Yeri İnceleme Güvenlik Önlemi Cenaze Aracı Polis Ekipleri 

-Polisin aracı incelemesi
-olay yeri ekiplerinin çalışması
-Çevredeki mahalle sakinleri
-Araçtan detaylar
-Belediye ekiplerinin özel kıyafetleri giymesi
-Cesedin cenaze aracına alınışı
-Yanan araç içerisinden detay

( ANTALYA )- 2 yıldır atıl vaziyette olduğu belirtilen kamyonetin içerisinden yangın sonrası yanmış erkek cesedi çıktı- Şahsın cesedini belediye ekipleri polisin verdiği özel kıyafeti giyerek aldı ANTALYA

- Antalya’da yaklaşık 2 yıldır kullanılmayan ve sabah saatlerinde bir anda yanan kamyonetin içerisinde yanmış erkek cesedi bulundu. Adeta küle dönen cesedi belediye ekipleri, olay yeri inceleme ekiplerinin verdiği özel kıyafetleri giyerek aldı.Edinilen bilgiye göre, Menderes Mahallesi Akın Sokak'taki boş arazide Şaban Mumcu'ya ait 32 AE 975 plakalı açık kasa kamyonette sabah 10.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, alevlere bahçe hortumlarından sıktıkları suyla müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın söndürüldüğünde ise kamyonetin ön koltuğunda yanmış ceset olduğu fark edildi.Durumun polise bildirilmesinin ardından, olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin araç ve içerisinde yaptığı incelemede cesedin 30-35 yaşlarında erkek bir şahsa ait olduğu ve çoraplarının çıkartmış vaziyette olduğu belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.Şahsın küle dönen cesedini belediye ekipleri, olay yeri inceleme ekiplerinin verdiği özel kıyafetleri giyerek aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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