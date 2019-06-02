Yanan kamyonete kanal temizleme aracı müdahale etti



- Kırıkkale yolunda motorunda çıkan arızadan dolayı yanan kamyona ASKİ'ye ait kanal temizleme aracı ve ekibi müdahale etti. Olay, sabah saatlerinde Kırıkkale yolu Hasanoğlan mevkinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki kamyonun motorunda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Araç sahibi hemen 110'u arayarak yardım istedi. O anda yoldan geçen ASKİ'ye ait kanal temizleme aracı ve ekibi yanan kamyona müdahale ederek alevleri büyümeden söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

