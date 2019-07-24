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24 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yanan iş yerinde mahsur kalan köpek kepenkler kesilerek kurtarıldı Haberi

Yanan iş yerinde mahsur kalan köpek kepenkler kesilerek kurtarıldı Haberi

Kesilen kepenkten itfaiye erlerinin içeri girmesi

Köpek Bild Ağrı Merkez 

-Kesilen yerden dışarı çıkarılan köpeğe su verilmesi

( DENİZLİ )- Yangın çıkan iş yerinde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı DENİZLİ

- Denizli’de kapalı olan bir iş yerinde çıkan yangında içerde mahsur kalan köpeği olaya müdahale eden itfaiye ekipler kurtardı. Ekipler iş yerine kapalı olan iş yerinin kepenklerini keserek girdi. Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesi, Sümer Mahallesi, 2487/3 Sokak ta meydana geldi. M.N., isimli şahsa ait olan iş yerinden dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler içeriden köpek havlaması sesi duyunca kapalı olan iş yerinin önce kepenklerini kesip içeri girdi. Ardından içerideki köpeği çıkarak ekipler bu sırada yangına da müdahale etti. Yangın ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonrası söndürüldü. Sağ salim dışarı çıkarılan ve hayli koktuğu gözlenen köpeğe ise itfaiye ekipleri su vererek sakinleştirmeye çalıştı. Yaklaşık 15 bin TL’lik maddi zararın meydana geldiği yangın sonrası soruşturma başlatıldı.
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