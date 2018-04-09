Yanan hastaneden geriye kalanlar taşınıyor

-Hastane personeli

-Genel ve detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Dış cephesinde meydana gelen yanma nedeniyle kullanılmaz hale gelen Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tıbbi malzemeler ve eşyalar taşınmaya başlandı. Gaziosmanpaşa'da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde geçtiğimiz günlerde yangın çıkmış ve hastanenin bir bölümü kullanılamaz hale gelmişti. Yangın esnasında boşaltılan hastanede tıbbı malzemeler, hastane personelinin eşyaları ve tüm araç gereçler içeride kalmıştı. Polis ekipleri ve güvenlik görevlileri tarafından etrafı çevrilen hastane binasında taşınma işlemi başladı.

Yangının ardından hasar görmeyen malzemelerin Gaziosmanpaşa Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Hastanesine taşındığı öğrenildi. Hastane personeli de ellerinde poşetlerle hastane binası önüne gelerek içeride kalan kişisel eşyalarını topladı. Yangının ardından sağlık hizmetinin durdurulduğu Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan personellerin de Gaziosmanpaşa Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Hastanesi ve diğer hastanelerde görevlendirileceği öğrenildi.

