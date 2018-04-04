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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yanan evinin ardından ağıtlar yakan Sabahat teyzenin yüzü güldü

Yanan evinin ardından ağıtlar yakan Sabahat teyzenin yüzü güldü

-Onarılan evden detay

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--Çatıdan detay
--Evin içinden detay
--Baba Mehmet Çayır detay
--Sabahat Büyükyıldız detay
-- Sabahat Büyükyıldız röp
-- Mehmet Çayır röp
-Ocak ayında meydana gelen yangının arşiv görüntüleri

( ANTALYA - ÖZEL)- Yanan ev Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından onarıldı ANTALYA

- Antalya’nın Aksu İlçesi’nde 2 ay önce evi yanan Sabahat Büyükyıldız ve babası Mehmet Çayır’ın evi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından onarıldı. Yeni evlerinde yüzleri gülen baba ve kızı Sabahat teyzenin mutlulukları gözlerinden okundu. Yangın geçtiğimiz Ocak ayı içerisinde Aksu'nun Yurtpınar Mahallesi 127 sokak üzerinde bulunan 2 odalı bir evde meydana geldi. Mehmet Çayır ve kızı Sabahat Büyükyıldız'ın oturduğu 2 gözlü evin bir odasından dumanların çıktığını gören mahalle halkı, durumu Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine haber verdi. Yangın kısa sürede evin bir odasının tamamını kapladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına daha fazla büyümeden müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında 2 odadan oluşan evin bir odası kullanılamaz hale geldi. Oda içerisinde bulunan her şey küle döndü. Eşini 5 yıl önce kaybeden ve babasının yanında kalan Sabahat Büyükyıldız her şeyini yangında kaybettiği odanın içerisine girerek feryat etmişti. Konunun medyada yer almasının ardından harekete geçen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, acılı ailenin evini yeniden onardı. Evin yanan bölümüne ve diğer tarafına yeni çatı yapıldı. Ayrıca tuvalet ve banyo da ilave edildi. İçerisine su ve elektrik sistemi döşendi. Çatıya ise daha önce Sabahat Büyükyıldız’ın büyük hayali olan çatı konuldu. Evin geri kalan eşyalarının ise önümüzdeki günlerde tedarik edileceği öğrenildi. Evinin onarılması karşısında büyük mutluluk yaşayan Sabahat teyzenin mutluluğu ise gözlerinden okundu. Yeni evinde daha rahat bir hayat yaşayacağını ifade eden Sabahat Büyükyıldız, “Heşeyimi kaybetmiştim. Allah devletimizden de milletimizden de razı olsun. Herkese çok teşekkür ediyorum. Yanan evin geri geldi.” dedi.
Babab Mehmet Çayır ise, “Çıkan yangında evimiz yandı. Herşeyimizi kaybetmiştik. Allah kimsenin başına böyle bir şey vermesin. Şimdi çok iyiyiz. Çok güzel oldu. Herkese çok teşekkür ederiz. Yakında içerisine girip oturacağız” ifadelerini kullandı. (EG-
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