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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Yanan evini ağlayarak izledi - ADIYAMAN

Yanan evini ağlayarak izledi - ADIYAMAN

- Sıratut Mahallesi'nde 2 katlı yanan binadan detaylar - İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesi - Evi yanan yaşlı kadının ağıt yakmasıYanan evini ağlayarak izledi - Adıyaman 'da yaşlı bir kadın, iki torunuyla yaşadığı evinde çıkan yangını gözyaşları içinde izlediADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da yaşlı bir kadın, iki torunuyla yaşadığı evinde çıkan yangını gözyaşları içinde izledi.Sıratut Mahallesi'nde Ayşe Uyanık'a (66) ait evin ikinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.Yangında ev kullanılmaz hale geldi. Ev sahibi Ayşe Uyanık, itfaiye ekiplerinin çalışması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.Evinin yanmasını ağlayarak izleyen Uyanık'ı yanındaki torunları "Nine ağlama" diye teselli etmeye çalıştı."Yetimlerimle ortada kaldım." diyerek gözyaşı döken Uyanık'ın, evde iki torunuyla yaşadığı öğrenildi.

Yaşlı Kadın Nadan Gözyaşı 

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