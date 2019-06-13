Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Yanan evden çıkarılan kediyi 112 Ekipleri oksijen vererek kurtardı

Yanan evden çıkarılan kediyi 112 Ekipleri oksijen vererek kurtardı

kedinin görüntüsü

İlk Müdahale Oksijen Tüpü Oksijen Yavru Kedi Yangına Müdahale 

-müdahale edilmesi

( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ

- Kırklareli'de, yanan evden kurtarılan yavru kediye ilk müdahaleyi 112 ekipleri yaptı. Saat 15.00 sıralarında, Karacaibrahim Mahallesi waldorf caddesi bulunan bir apartman dairesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Bu sırada ev sahibinin içeri girmesi ile birlikte evde bulunan yavru kedi kucağına alarak dışarı çıkardı. Ev sahibi daha sonra yanında bulunan 112 Acil görevlisi ile ambulansa yöneldi. 112 Acil görevlisi ambulanstan aldığı oksijen tüpüne maskeyi taktı. Ev sahibinin kucağında bulunan kediye oksijen maskesini tuttu. Dumandan etkilenen kedi yapılan müdahale ile kendine geldi. Daha sonra yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenilirken, soruşturma başlatıldı. (HÇ -
İlgili Foto Galeriler
Çakmak Gazı Bomba Gibi Patladı, 2 Genç Ölümden DöndüÇakmak Gazı Bomba Gibi Patladı, 2 Genç Ölümden Döndü
Polis Alıcı Kılığına Girdi, 1400lü Yıllara Ait Tevrat Ve Tasvir Ele GeçirildiPolis Alıcı Kılığına Girdi, 1400lü Yıllara Ait Tevrat Ve Tasvir Ele Geçirildi
Kırıkkalede Trafik Kazası: Ölü Ve Yaralılar VarKırıkkalede Trafik Kazası: Ölü Ve Yaralılar Var
TEMde Feci Kaza: 2 Ölü, 5 YaralıTEMde Feci Kaza: 2 Ölü, 5 Yaralı
Omzuna Falçata Saplayan Babasını Arabayla SürüklediOmzuna Falçata Saplayan Babasını Arabayla Sürükledi
Peş Peşe Operasyonlar: Çok Sayıda GözaltıPeş Peşe Operasyonlar: Çok Sayıda Gözaltı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı