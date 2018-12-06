Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yanan evdeki yaşlı kadın ve kızını komşuları kurtardı İzle

Yanan evdeki yaşlı kadın ve kızını komşuları kurtardı İzle

-Olay yerinden görüntü

Doğalgaz Yaşlı Kadın İlk Müdahale En Yaşlı Kadın Yangına Müdahale 

--İtfaiyenin çalışmaları
--Görgü tanığı röp
--Genel ve detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Eyüp’te tek katlı bir binada çıkan yangında evde olan yaşlı kadın ve kızını komşuları kurtardı. Yaşlı kadın itfaiyenin çalışmalarını gözyaşları içinde izlerken evde maddi hasar meydana geldi. Yangın, Eyüp ilçesi Pirinççi Mahallesinde bulunan yaşlı bir kadına ait evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, dairenin salonunda aspiratörden yangın çıktı. O sırada evde bulunan yaşlı kadın ve kızı yangını fark etti. Yaşlı kadın ve kızının yardım çığlıklarını duyan komşuları hemen yardıma koştu. Binaya kapıyı sökerek giren mahalledeki market sahibi yaşlı kadını ve kızını çıkardı. Elektriği ve doğalgazı kesen komşular hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaşlı kadın yanan evini gözyaşlarıyla izledi Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarını gözyaşları içinde izleyen yaşlı kadını komşuları teselli etti. Yaşlı kadının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.
Çevredeki vatandaşların meraklı bakışları altında söndürülen yangın duman tahliye çalışmasıyla devam etti. Yangına ilk müdahaleyi yapanlardan giriş kattaki marketin sahibi Hakan Üstün, “Yangını ben kendim fark etmedim. Kendileri zaten fark etmişler. Havva abla komşumuz. Evin yandığını söyledi.

Hemen acele bir şekilde elektrik şalterlerini kapattım. Doğalgazın vanasını kapattım. Yukarıya çıktım göz gözü görmüyordu zaten. Yaşlı bir teyze vardı hemen ilk olarak onu çıkarmaya çalıştık. Onu da çıkardıktan sonra yangını kontrol altına aldık. İtfaiyeyi bekledik. Onlar da geldikten sonra tamamen olayı çözdüler. Arkadaşlar itfaiyeye yardımcı olmak için kapıyı yerinden çıkardılar. İtfaiye de rahat bir şekilde işini halletmiş oldu” dedi.
(SÜ-MB-
İlgili Foto Galeriler
Azeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldıAzeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldı
Küçük Miraç Dövülerek ÖldürüldüKüçük Miraç Dövülerek Öldürüldü
PKKlı Teröristlere Ait 3 Katlı 5 Odalı Sığınak BulunduPKKlı Teröristlere Ait 3 Katlı 5 Odalı Sığınak Bulundu
Çöp Koyteynerinde Feci Ölüm!Çöp Koyteynerinde Feci Ölüm!
Ankara'da Korkunç Kaza: Çok Sayıda Yaralı VarAnkara'da Korkunç Kaza: Çok Sayıda Yaralı Var
Kuşadasında Şok Görüntü! Sokak Ortasında Dakikalarca...Kuşadasında Şok Görüntü! Sokak Ortasında Dakikalarca...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı