Yanan evdeki yaşlı kadın ve kızını komşuları kurtardı

--İtfaiyenin çalışmaları

--Görgü tanığı röp

--Genel ve detaylar



( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL



- Eyüp’te tek katlı bir binada çıkan yangında evde olan yaşlı kadın ve kızını komşuları kurtardı. Yaşlı kadın itfaiyenin çalışmalarını gözyaşları içinde izlerken evde maddi hasar meydana geldi. Yangın, Eyüp ilçesi Pirinççi Mahallesinde bulunan yaşlı bir kadına ait evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, dairenin salonunda aspiratörden yangın çıktı. O sırada evde bulunan yaşlı kadın ve kızı yangını fark etti. Yaşlı kadın ve kızının yardım çığlıklarını duyan komşuları hemen yardıma koştu. Binaya kapıyı sökerek giren mahalledeki market sahibi yaşlı kadını ve kızını çıkardı. Elektriği ve doğalgazı kesen komşular hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaşlı kadın yanan evini gözyaşlarıyla izledi Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarını gözyaşları içinde izleyen yaşlı kadını komşuları teselli etti. Yaşlı kadının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Çevredeki vatandaşların meraklı bakışları altında söndürülen yangın duman tahliye çalışmasıyla devam etti. Yangına ilk müdahaleyi yapanlardan giriş kattaki marketin sahibi Hakan Üstün, “Yangını ben kendim fark etmedim. Kendileri zaten fark etmişler. Havva abla komşumuz. Evin yandığını söyledi.



Hemen acele bir şekilde elektrik şalterlerini kapattım. Doğalgazın vanasını kapattım. Yukarıya çıktım göz gözü görmüyordu zaten. Yaşlı bir teyze vardı hemen ilk olarak onu çıkarmaya çalıştık. Onu da çıkardıktan sonra yangını kontrol altına aldık. İtfaiyeyi bekledik. Onlar da geldikten sonra tamamen olayı çözdüler. Arkadaşlar itfaiyeye yardımcı olmak için kapıyı yerinden çıkardılar. İtfaiye de rahat bir şekilde işini halletmiş oldu” dedi.

(SÜ-MB-

