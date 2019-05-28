Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Yanan ev, olay yerine giden ambulans şoförünün çıktı - AYDIN

Yanan ev, olay yerine giden ambulans şoförünün çıktı - AYDIN

- İtfaiye araçlarından detay - İtfaiye ekiplerinden detay - Ambulanstan detay - Ambulans şoföründen detay - Ambulans şoförünün konuşması - Kirada oturan üniversite öğrencilerinden detay - Evin içinden detayYanan ev, olay yerine giden ambulans şoförünün çıktı - Aydın 'da ambulans şoförü, ihbar üzerine gittiği olayda kendi evinin yandığını görünce şok yaşadıAYDIN (AA) - Aydın 'da ihbar üzerine gittiği yangında ambulans şoförü, kendi evinin yandığını fark edince şok oldu.Köprülü - Veysipaşa Mahallesi'nde üniversite öğrencilerinin kiracı olduğu evde yangın çıktığını görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine hareket eden ambulansın şoförü Ş.A, kiraya verdiği evin yandığını görünce şok oldu.Üniversite öğrencisi kiracılar M.S ile N.K de yangın haberini alınca olay yerine geldi.Ev sahibi şoför ve kız öğrencileri büyük üzüntüye boğan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Bild Kız Öğrenciler Öğrenciler Sağlık Ekipleri Ambulans Şoförü 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı