Yanan çocuklara ilgili profesörün açıklamalarına ailelerden tepki Haberi



- Afyonkarahisar’da akıl almaz bir şekilde okul bahçesinde yaşadıkları bir olay sonrada vücutlarında çeşitli yanıklar oluşan çocuklarla ilgili konu esrarına korurken, yaralanan çocuklardan Mirzahan Kösem’in annesi Fatma Kösem, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (ASFÜ) Uygulama Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Prof. Dr. Alpagan Mustafa Yıldırım'ın "Düşmeye ve çarpmaya bağlı travma" açıklamasıyla ilgili, "Bu şekilde cahilce yapılan açıklama utanç verici. Hiç olmazsa 'bilmiyoruz' deyin” diye tepki gösterdi. Olayın üzerinden 14 gün geçmesine rağmen Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nden resmi bir açıklama yapılmadı. Yaşanan olaydan etkilenin 9 öğrenciden 7'si ayakta tedavi edilip taburcu edilirken, 2 çocuk yatarak tedavi altına alınmış ve doku nakli önerilmişti. Çocuklardan Mirzahan Kösem'in ailesi, kendi imkânları ile gittikleri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nden 'Doku nakline gerek yok, birkaç aylık tedavi ile çocuk sağlığına kavuşabilir' açıklaması üzerine memleketlerine geri dönmüştü. ASFÜ Uygulama Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden tedavisi süren 9 çocuktan Berat Sardoğan'a önceki gün doku nakli yapılırken,(AFSÜ) Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alpagan Mustafa Yıldırım'ın bir ajansa yaptığı "Düşmeye ve çarpmaya bağlı travma" açıklamasına Kösem ailesi tepki gösterdi. Çocuklardan Mirzahan Kösem’in annesi Fatma Kösem, “Bu olayla ilgili bilen bilmeyen herkes bir şeyler söyledi.



Cahil insanların yaptığı söylemeleri anlarız, ancak okumuş ve bir üniversitede profesör olarak görev yapan insanın yaptığı cahilce açıklamalar gerçekten ülkemiz açısından utanç verici. Hiç olmazsa "Bilmiyoruz" deyin. Onca çocuk hepsi de mi düşerek yaralandılar. Nasıl olur da düşmeye bağlı bir travma olabilir?” diye konuştu.

(İHA-Y)



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