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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yanan bebek arabası az kalsın faciaya yol açıyordu Video

Yanan bebek arabası az kalsın faciaya yol açıyordu Video

İtfaiyenin yangına müdahalesi

Doğalgaz Kutusu Bebek Arabası Polis Ekipleri Patlama Tehlikesi Yangına Müdahale 

-Olay yerindeki itfaiye ve ambulans
-Yanan bebek arabası
-Dumandan etkilenen 3 kişinin ambulansta tedavi edilmesi
-Detaylar

( KARAMAN -ÖZEL) KARAMAN

- Karaman’da bir apartmanın doğalgaz ana vanasının altında bulunan bebek arabasının alev alarak yanması korkulu anların yaşanmasına neden oldu. Çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, 1’i çocuk 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın, saat 22.00 sıralarında Kazımkarabekir Mahallesi 285 Sokaktaki 4 Katlı Fırat Apartmanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman girişindeki doğalgaz ana vanasının altında bulunan bebek arabası henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşarak yanmaya başladı.
Alevler kısa sürede ana vananın bulunduğu doğalgaz kutusuna sıçradı. Yangını erken fark eden apartman sakinleri kendilerini dışarı atarken, durumu itfaiye, sağlık, doğalgaz ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederken, poliste patlama tehlikesine karşı vatandaşları bölgeden uzaklaştırarak tedbir aldı. Alevler doğalgaza sıçramadan kısa sürede söndürülürken, mahalle derin bir nefes aldı. Bebek arabasının yanarak kül olduğu yangında, apartmanın giriş kısmında hasar oluştu. Yangın sırasında korkan ve dumandan etkilenen 1’i çocuk 3 kişi ise olay yerinde bekleyen ambulansta tedavi edildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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