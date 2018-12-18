Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Yanan askeri araç demir yığınına döndü Haberi

Yanan askeri araç demir yığınına döndü Haberi

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları

Polis Askeri Araç Polis Ekipleri Kışla Yangına Müdahale 

-Yoldan detaylar
-Araçtan detaylar
-Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde askeriyeye bağlı sivil bir araç seyir halindeyken alev aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yanan askeri araç küle döndü. Olay Süleymanpaşa-Malkara yolu üzerinde Beşiktepe kışlası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolda seyir halinde olan askeri araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Aracın alev alması ile sürücü aracı kenara çekip kendini dışarı atarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan aracı söndürme çalışması başlattı. Olay yerine gelen polis ekipleri de yanan aracın olduğu bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile yangın söndürülürken, askeri araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (HLD-
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç takla attı: 8 yaralıAskeri araç takla attı: 8 yaralı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı