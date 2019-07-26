Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Yanan araçta ağır yaralanan genç hava ambulansı ile İzmir’e sevk edildi

Yanan araçta ağır yaralanan genç hava ambulansı ile İzmir’e sevk edildi

-Hastanın ambulans il getirilmesi

Trafik Kazası Bild Helikopter Direksiyon 

--Hastanın 112 ekipleri tarafından helikoptere sevki
--Helikopter hareket

( BİLECİK ) BİLECİK

- Bilecik’te meydana gelen trafik kazası sonrası alev alan araçta ağır yaralanan genç, hava ambulansı ile İzmir’e sevk edildi. Alınan bilgilere göre, Bilecik'in Osmaneli ilçesinden kent merkezine seyir eden Fatih Tekinkaya (43) yönetimindeki 10 TS 535 plakalı otomobil, Selimiye köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle alev alan araç yanmaya başlarken, içinde bulunan 4 kişiyi kazayı gören diğer sürücüler kurtardı. Kazada sürücü Fatih Tekinkaya ile otomobilde bulunan Hilal Tekinkaya (41), F.T. (12) ve Talha Mirsad Tekinkaya (18) yaralandı. Yaralıların ikisi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Osmaneli Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan diğer 2 yaralı ise Bilecik Devlet Hastanesine sevk edildi. Vücudunda 1. derece yanık ve ayak yaralanması (ampütasyon) olan Talha Mirsad Tekinkaya’nın İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmesine karar verildi.
Talha için Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda hava ambulansı tahsis edildi. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Evi bahçesindeki helikopter pistine inen helikopter, yaralıyı aldıktan sonra İzmir’e hareket etti.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı