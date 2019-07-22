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22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Yanan araç mahalleliyi sokağa döktü İzle

Yanan araç mahalleliyi sokağa döktü İzle

Sokaktan detay

Bild Barla 

-Sokağa dökülen vatandaşlardan detay
-Aracın başında ellerinde yangın tüpleri ile bekleyen vatandaşlardan detay
-İtfaiye ekiplerinin motor kısmında soğutma çalışması yapmasından detay
-İtfaiye aracından detay

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'de park halindeyken alev alan aracı gören vatandaşlar, ellerinde yangın tüpleriyle sokağa inerek itfaiye gelene kadar alevlere müdahale etti. Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Yeni mahalle Havuzbaşı sokakta park halindeki 38 AG 059 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar yangın tüplerini alarak müdahalede bulundu. Yangın nedeniyle çok sayıda vatandaş sokağa çıkarken, yapılan ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın motor kısmında soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle araçta küçük çapta maddi hasar meydana gelirken, yetkililer olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. (AÖ-
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