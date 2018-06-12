Yanan araç korkuya neden oldu

-İtfaiyenin müdahalesi

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( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde park halindeki otomobil alev alev yandı. Edinilen bilgilere göre, Bayram A.'ya ait 34 BF 3715 plakalı otomobil, Çaycuma Çay Mahallesi Mustafa Zeren Sokaktaki Çaycuma Belediyesi otoparkın orada park halinde iken bilinmeyen bir sebepten motor kısmından dumanlar çıktı. Durumu fark eden çevrede ki insanlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Ancak tam o esnada araç alevlere teslim oldu. Araçta kimsenin olmaması ve itfaiyenin yangını hemen kontrol altına alması olası faciayı önledi. Olayla ilgili araştırma başladı.



