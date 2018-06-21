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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
'Yan bakma' kavgası: 2 yaralı - AYDIN

'Yan bakma' kavgası: 2 yaralı - AYDIN

"Yan bakma" kavgası: 2 yaralı - AYDIN - Ekiplerin olay yeri inceleme çalışmalarıAYDIN (AA) - Aydın 'ın Efeler ilçesinde, "yan bakma" nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde iki grup arasında "yan bakma" nedeniyle tartışma çıktı.Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesinin ardından T.M, tabancayla N.S. ve S.S'yi yaraladı.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Olay yerinden kaçan şüpheli T.M. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis Olay Yeri İnceleme Silahlı Kavga Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

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