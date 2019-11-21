Yamaçtan düşerek arka ayakları kırılan inek için kurtarma operasyonu İzle

-İneğin yerde yattığı yer

-Sarp yamaçtan görüntü

-İneği kepçeye koyma çalışmaları

-İnek Sahibinin damadı Abdurrahman Köseoğlu ile röp.

-Vatandaş Ahmet Sarıkayalı ile röp.



( ANTALYA )- Yaralanan ve yürüyemeyen inek, 50 metre yol açılarak kurtarıldı ANTALYA



- Antalya'da sarp bir yamaçtan aşağı düşerek arka ayakları sakatlanan inek, sahibinin 2 günlük araması sonucu bulundu. 3 aylık buzağısı olan inek itfaiye ve belediye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kurtarılarak veteriner hekim tarafından tedavi altına alındı.Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Çayiçi Mahallesi Sarıağaç mevkisinde, Bayram Sarıağaçlı (78) adındaki çiftçiye ait inek 2 gün önce otlamak isterken sarp bir yamaçtan aşağı düştü. Sabah otlaması için araziye ineğini bırakan Sarıağaçlı ailesi inek akşam eve dönmeyince merak etti. İneğini 2 gün boyunca arayan ancak bulamayan Sarıağaçlı, 2 gün sonra ineğin bir yamaçtan aşağı düştüğünü, düşmesi sonucu da arka ayaklarının sakatlandığını, bu yüzden yerinden kalkamadığını gördü.İneğin bulunduğu yere su, saman ve yem götürüldüİneklerini düştüğü yerden bir türlü evine götüremeyen Sarıağaçlı ailesi en sonunda Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kumluca Birimi ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri ineğin düştüğü yere geldi. İnsan gücüyle ineğin eve kadar taşınamayacağını anlayan itfaiye ekipleri ineği sarp araziden kurtarıp dere yatağına bıraktı. Ardından aile Kumluca Belediyesinden yardım istedi.50 metre yol açıldıKonu Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu’na kadar intikal etti. Başkan Köleoğlu, Kumluca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne ait bir kepçe görevlendirdi. İş makinesi önce ineğin bulunduğu sarp araziye ulaşabilmek için yaklaşık 50 metre uzunluğunda yol açtı. Ardından inek sahipleri ve komşuları tarafından kepçeye konulan inek, sahiplerinin evine kadar götürüldü.3 aylık buzağısı var3 aylık buzağısı olan yaralı ineğin veteriner hekim tarafından tedavi edileceği bildirildi.

İnek sahiplerinden Abdurrahman Köseoğlu, "Bu inek 2 gün önce sarp bir yamaçtan aşağı düşmüş. Bana kayınpederin ineği kaybolmuş dediler. 2 gün boyunca ineği aradık" dedi.

İnek sahiplerinin komşusu Ahmet Sarıkayalı ise, “Bu inek Bayram Sarıağaçlı’ya ait bir inek. 2 gün önce bu inek buraya düşmüş. İtfaiye ekipleri gelmiş. Buraya kadar çıkarıp bırakıp gitmişler. Şimdi Kumluca Belediyesine ait kepçe ile ineği buradan kurtaracağız” ifadelerine yer verdi.



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