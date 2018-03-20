Yamaç paraşütü kazası - MUĞLA Haberi

- Yaralı turistin Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılması Muğla 'da yamaç paraşütü kazası - Fethiye ilçesinde sert zemine düşen yamaç paraşütünün pilotu ile beraberindeki turist yaralandıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütünün sert zemine düşmesi sonucu pilot ile beraberindeki turist yaralandı.Yamaç paraşütü pilotu İsmail Yılmaz (35), Çinli Chızhou Lin (28) ile Karaağaç Mahallesi'nde yaklaşık 900 metre yükseklikten tandem (ikili) uçuş yaptı. Paraşüt, kalkıştan kısa süre sonra sert zemine düştü.Diğer pilotların durumu fark etmesi üzerine sağlık ekiplerinden yardım istendi. Yaralanan Chızhou Lin ile İsmail Yılmaz, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.