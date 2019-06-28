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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Yamaç Paraşütü Hedef Yarışmaları - ŞIRNAK

Yamaç Paraşütü Hedef Yarışmaları - ŞIRNAK

- Yamaç Paraşütü Hedef Yarışmaları - Pilotların hazırlanması - Pilotların havalanması - Alanda yapılan çalışmalardan detaylar - Kulüp Başkanı Osman Oğrak'ın konuşmasıYamaç Paraşütü Hedef Yarışmaları - Şırnak Yamaç Paraşütü ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Osman Oğrak: - " Şırnak sporla, huzurla, sosyal faaliyetlerle anılsın istiyoruz. Bütün çabamız bunun içindir"ŞIRNAK (AA) - Şırnak 'ta hafta sonu yapılacak Yamaç Paraşütü Hedef Yarışmaları'na katılacak pilotlar son hazırlıklarını tamamladı. Şırnak Yamaç Paraşütü ve Doğa Sporları Kulübünce, Namaz Dağı eteklerinde cumartesi ve pazar günü gerçekleştirilecek yarışmaya, bölge illerinden gelen 20 pilot katılacak.Kulüp başkanı Osman Oğrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte ilk kez böyle bir yarışmanın gerçekleştirilecek olmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yarışmanın amacının, bölgedeki yerel pilotların kaynaşmalarını sağlamak, teorik ve pratik anlamda yarışma formatını benimsetmek olduğunu aktaran Oğrak, kenti bu yarışmayla en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediklerini belirtti.
Yarışmayı, Türkiye Hava Sporları Federasyonu bünyesindeki kulüplerin katılımıyla gerçekleştireceklerini aktaran Oğrak, şunları kaydetti:"Farklı illerden 20 yamaç paraşütü pilotumuz şu anda kentimize geldi. Yarın başlayacak yarışmalar için test uçuşları gerçekleştirdik ve tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Şırnak sporla, huzurla, sosyal faaliyetlerle anılsın istiyoruz. Bütün çabamız bunun içindir. Böyle faaliyetlerin Şırnak turizmine büyük ivme kazandıracağına inanıyoruz."Oğrak, yarışmalarda dereceye giren pilotlara kupa ve madalya verileceğini anlattı.Gelecek yıldan itibaren uçuşları festival haline getireceklerine işaret eden Oğrak, valilik, belediye ve destek veren diğer kurumlara teşekkür etti.

Yarış Hafta Sonu Yamaç Paraşütü Festival Pazar Günü 

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