Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Yamaç paraşütlerini izleyen kişi kayalıklardan düştü - SAMSUN

Yamaç paraşütlerini izleyen kişi kayalıklardan düştü - SAMSUN

- Yamaç paraşütlerini izleyen kişi kayalıklardan düştü - AFAD ekiplerinin kayalıklardan düşen Şenol Şen'in sedye ile taşıması - Yaralının ambulansa konulması - Yaralının hastaneye taşınmasıYamaç paraşütlerini izleyen kişi kayalıklardan düştü - Kapıkaya Doğa Sporları Festivali'nde kayalıkların üzerinde yamaç paraşütü gösterilerini izleyen bir kişi, 30 metreden düşerek yaralandıSAMSUN (AA) - Samsun 'un Bafra ilçesinde üçüncüsü düzenlenen Kapıkaya Doğa Sporları Festivali'nin 3'üncü gününde yamaç paraşütü gösterilerini kayalıklardan izleyen bir kişi, 30 metreden düşerek yaralandı.Yaklaşık 900 metre yükseklikteki Kapıkaya'da kayalıkların üzerinde yamaç paraşütü gösterilerini izleyen Şenol Şen (53), dengesini kaybederek 30 metreden düştü.Ayağında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Şen'i kurtarmak için olay yerine Samsun Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı arama ve kurtarma birliği ekipleri çağrıldı. Ekipler Şen'i halatlar yardımıyla yukarı çıkardı. 112 Acil ekiplerine teslim edilen Şen, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Şen'in durumun iyi olduğu bildirildi.

Hastane Kayalı Yamaç Paraşütü Bild Gesi 

İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Uluslararası Ali Dağı Yamaç Paraşütü YarışmasıUluslararası Ali Dağı Yamaç Paraşütü Yarışması
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Diyarbakırda Can PazarDiyarbakırda Can Pazar
Kuzey Irakta MİT Operasyonu!Kuzey Irakta MİT Operasyonu!
Sahte Dolarlar Emniyetin Önünde SergilendiSahte Dolarlar Emniyetin Önünde Sergilendi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı