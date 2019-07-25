Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Yamaç paraşütçüleri Kapıkaya'ya hayran kaldı

Yamaç paraşütçüleri Kapıkaya'ya hayran kaldı

Uçuş alanında yamaç paraşütçülerinin görüntüleri

Yurt Dışı Gökyüzü Festival Kışla Paraşütçü 

-Yamaç paraşütçülerinin konuşmaları
-Yamaç paraşütçülerinin kalkışları ve havadan görüntüleri
-Bir bayan paraşütçünün yaşadığı kaza sonrası görüntüsü
-Yamaç paraşütçülerinin görüntüleri

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’un Bafra ilçesinde düzenlenen "3. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali"ne gelen yamaç paraşütçüleri Kapıkaya'ya hayran kaldılar. Her branştan 2 bin 200 sporcunun katıldığı festivalde 20 yurt dışından, 350 de Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen yamaç paraşütçüler yaptıkları uçuşlarda seyircilerden alkış aldılar. Kapıkaya uçuş alanına ve doğaya hayran kaldıklarını söyleyen yamaç paraşütçüleri, güzel bir şekilde uçuşların sonlanmasını dilediler. Kalkış anında ufak kazalarında yaşandığı uçuşlarda yamaç paraşütçüleri gökyüzünü renklendiler. Kadın yamaç paraşütçü:“İlk festivalim" Samsun’a ilk defa gelen Ankara Rüzgar Havacılık ekibinden Ebru Cesur, “İlk festivalim. Bugün uçmaya başladık, inşallah güzel geçer. Keyifli bir yer, güzel bir yer. Biraz heyecanlıydım, şu an heyecanımı yendim" dedi.
Samsun’dan katılan Fethi Durmuş, “Daha önceki festivalde de bulunmuştuk. Yine katıldık, kızımla birlikte. Kızım 2 buçuk yaşında, 3 festivale de geldi. Artık 'uçacağım' diye tutturdu. Ama şu anda uçurmayacağız. Buranın çok güzel bir manzarası var" diye konuştu.
İlk defa Bursa’dan gelen Yaşar Taşkın, “4 yıllık pilotum. Bu bölgeye ilk defa geliyorum. Kazası belasız festivalimizi bitirirsek ne güzel bize. Burası mükemmel bir yer. Doğa olarak ta daha uçuşumu yapmadım ama uçuşlara bakıyorum gayet de güzel. Havacılık adına Türkiyemize faydası olur diye umuyorum” şeklinde konuştu.

İlgili Foto Galeriler
2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali
Portekiz'in Rengarenk Şemsiyeli SokaklarıPortekiz'in Rengarenk Şemsiyeli Sokakları
Fallas Festivali - Valensiya, İspanyaFallas Festivali - Valensiya, İspanya
Hindistan'da Renkli Holi FestivaliHindistan'da Renkli Holi Festivali
Genelkurmay Arşivlerinden Özel Atatürk FotoğraflarıGenelkurmay Arşivlerinden Özel Atatürk Fotoğrafları
Dolmabahçe Sarayındaki Restorasyonda Şaşırtan Detaylar Ortaya ÇıktıDolmabahçe Sarayındaki Restorasyonda Şaşırtan Detaylar Ortaya Çıktı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı