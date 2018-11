Yalovalılar 1999 depremini hatırladı

-Yalova vatandaş röportaj

-Çınarcık vatandaş röportaj

-Detaylar



(YALOVA)- Yalova'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi, 19 yıl önce büyük depremi de yaşayanlar panik yaşadı YALOVA



- Yalova Çınarcık merkezli, saat 05.36'da meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem vatandaşları korkuttu. Deprem en çok 1999 depremini yaşayan Yalovalıları etkileyip o günlere götürdü. Saat 05.36'da Yalova Çınarcık merkezli 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Tekirdağ gibi çevre illerde de hissedildi. Marmara Bölgesi'nde birçok kişi güne deprem ile uyandı. Özellikle Yalova'nın Çınarcık İlçesinde hissedilen deprem vatandaşlara büyük panik yaşattı. AFAD'ın 4.1, Kandilli Rasathanesi'nin ise 4.3 olarak açıkladığı ve yaklaşık 14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenen deprem Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da da hissedildi. İhlas Haber Ajansının mikrofonlarına konuşan vatandaşlar ise, sabah meydana gelen depremi uykuda yakalandıklarını, aniden gelen bir dalganın onları salladığını ve panikle dışarı çıktıklarını söylediler. Ayrıca 1999 depreminde burada yaşayan bazı vatandaşlar ise yine aynı korkuyu hissettiklerini ve o anların akıllarına geldiğini söyledi.



Yalova Valisi açıklama yaptı Yalova Valisi Muammer Erol, kentte meydana gelen depremde can veya mal kaybının olmadığını bildirdi. Vali Erol, yaptığı açıklamada, "Çınarcık Esenköy arasında saat 05.36 da 4,1 büyüklüğünde meydana gelen deprem dolayısı ile acil çağrı merkezimize, emniyet ve jandarma birimlerimize şu ana kadar can ve mal kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar düşmemiştir." İfadesini kullandı. Çınarcık Belediye Başkanından açıklama geldi Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt ise, ilçede herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını, muhtemel bir olumsuz durum karşısında tedbirlerin alındığını ve şuan için vatandaşların korkacakları herhangi bir durumun olmadığını söyledi.